خالد سرحان: عادل إمام يقدر يصلح بين الدول

أكّد الفنان خالد سرحان عمق علاقته بالفنان عادل إمام، قائلًا إن "الزعيم" محبوب بدرجة كبيرة في الدول العربية لدرجة أنه يستطيع إتمام الصلح بين الدول.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنّ مسلسل مأمون وشركاه، من أكثر الأعمال حبا بالنسبة له، وذلك بسبب بذله مجهودا كبيرا في تنفيذ دوره، مع العمل بجانب الفنان عادل إمام، فضلًا عن أن العمل يحتوي على كوميديا من نوع خاص.

وأوضح سرحان، أنه يشتاق للعمل في المسرح لكن تجربته مع المخرج مجدي الهواري أرهقته وجعلته يؤجل خطوة المسرح.

ولفت إلى أنه يحب تجسيد الشخصية الجيدة سواء في السينما أو الفيديو.