سراج يكشف مخطط الأهلي لتحقيق حلم الاستاد

أكد محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ان حلم جماهير النادي بوجود ستاد خاص بهم سيتحقق في أقرب وقت.

وقال سراج في تصريحات لقناة أون سبورت أن النادي بالفعل بدأ في التحرك نحو بناء ستاد الأهلي في مدينة الشيخ زايد مؤكدًا أنه كان هناك بعض العراقيل ولكن تم تخطيها , موضحًا أنه تم الحصول على موافقة على ارتفاعات بناء تصل إلى 30 متر بدلًا من 6 متر وهو الأمور المميزة التي حققها مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وأضاف سراج أن النادي تلقى عروض كبيرة ومميزة من أجل تنفيذ ستاد الأهلي وسيتم دراستها وأختيار العرض الأفضل من كافة النواحي.

وأكد سراج على أن الجماهير سترى بنفسها بداية من العام المقبل 2022.