انفجار عبوة ناسفة في معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا

أكد مسؤول سوري، أن عبوة ناسفة انفجرت في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، حسبما نقلت عنه قناة "روسيا اليوم"، دون أن تشكف عن هويته.



في السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ انفجارًا وقع في معبر جابر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا جنوبي سورية.



وأضاف أنّ الانفجار ناجم عن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون عند مقر يتبع لفرع الأمن السياسي، داخل المعبر، وسط معلومات عن سقوط جرحى من عناصر الفرع.



وبحسب إحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى الآن 1240 هجمة واغتيال.



ووصل عدد ضحايا هذه الهجمات خلال الفترة ذاتها إلى 896 قتيلًا، بواقع 276 مدنيًا (14 مواطنة و26 طفلًا)، إضافة إلى 403 من القوات السورية والمسلحين المتعاونين معها، و 155 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا تسويات ومصالحات، وباتوا في صفوف الأجهزة الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المسلحين التابعين لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 35 مما يُعرف بـ"الفيلق الخامس".