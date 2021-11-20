مؤسس بيونيتك: نخطط لاستثمار أكثر من مليار يورو في مدينة ماينز الألمانية

كشف مؤسس شركة بيونتيك الألمانية للأدوية اوجور شاهين عن خطط للاستثمار في مدينة ماينز الواقعة غربي ألمانيا.

وقال شاهين في تصريحات لصحف مجموعة "في آر إم" الألمانية الإعلامية اليوم السبت إنه بمجرد اكتمال الخطط، فإن بيونتيك ستضخ استثمارات بأكثر من مليار يورو (ما يعادل مليار و 13 مليون دولار) في ماينز، عاصمة ولاية راينلاند بالاتينات.

وأضاف شاهين أن بيونتيك ستتلقى الجزء الأول من موقع الثكنات المجاور لمقرها الرئيسي في ماينز في غضون ستة أسابيع، وبالتحديد في أوائل عام 2022، مشيرا إلى أنه "سيتم بناء مختبرات ومساحات مكتبية جديدة هناك".

وتابع رئيس بيونتيك قائلا إن الجزء المتبقي من الموقع السابق للجيش الألماني سيصبح متاحا للشركة في أوائل عام 2023، مستطردا بالقول "عندها سيكون لدينا ضعف المساحة المتوفرة لدينا حاليا".

وأوضح شاهين أن هناك 10 مبان جديدة يجري التخطيط لإنشائها أو قيد الإنشاء في جميع أنحاء ماينز، منوها إلى أنه سيتم كذلك إنشاء حرم جامعي للعلوم وحرم جامعي صغير للإدارة.

ومضى شاهين قائلا: "بالإضافة إلى ذلك ، سيكون هناك منشأة تصنيع لعلاج السرطان ومساحات مكتبية منتشرة في جميع أنحاء المدينة".

واردف مؤسس بيونتيك قائلا إنه لا يزال يجري توسيع الإنتاج في موقع مدينة ماربورج شمال فرانكفورت، موضحا أن النصيب الأكبر من الإنتاج التجاري للشركة سيبقى هناك.

وذكر شاهين أن فرع شركة بيونتيك في ماربورج ينتج كميات كبيرة من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا وهي جاهزة للتعبئة، مضيفا "يمكننا أيضا أن نتخيل إنشاء مكان على نطاق أوسع هناك".

وأضاف شاهين أن بيونتيك لديها حوالي 1800 موظف في ماينز و 2800 موظف حول العالم، منوها إلى أنه في السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة، يجب أن ينمو عدد الموظفين في ماينز إلى نحو 3000-4000 موظف.