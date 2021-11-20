قال الفنان أحمد فهمي، إنّ تقديمه مهرجان الجونة السينمائي في 2017 لم يكن مجاملة أو تقربًا لـ"عائلة ساويروس".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أنّ من عرض عليه تقديم المهرجان وهو المنتج طارق الجنايني، موضحًا أن الأموال التي تقاضاها تبرع بها.

وتابع: "عمري ما باعمل حاجة علشان أكسب حد.. تاريخي كله بيوضح إني مش باعمل حساب لحاجة.. صحيح لا أؤذي أي حد، لكني عمري ما حاولت اتقرب من حد علشان أكسب حاجة".

وأشار إلى أنّ قوته نابعة من أنه لا يحتاج أي شيء، وأكمل: "اللي بيعوز فلوس أو شهرة أو تقرب من حد بتكون عنده نقطة ضعف".

ولفت إلى أنه يريد تحقيق الشهرة والمال لكن بالطريقة التي ترضيه، مفضِّلًا المكوث في المنزل إذا لم يحقق ما يرغب فيه بهذه الطريقة.

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