رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع أعمال سحب مياه الأمطار

تفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، جميع أماكن تمركز السيارات وفرق الطوارئ؛ للتأكد من عمل مصبات الأمطار وتفريغ البيارات وتجهيزها للاستيعاب في مناطق غرب الإسكندرية بالعجمي والعامرية.

وأكد نافع، في تصريحات لـ"الشروق"، استمرار التمركزات وفرق الطوارئ وغرفة الأمطار على مدار الساعة حتى انتهاء النوة، منوها أنه خلال الساعات القادمة يتوقع زيادة هطول الأمطار ليكون غزير جدا مصحوبا بنشاط قوي للرياح، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد.

وأشار إلى رفع حالة الطوارئ بناء على بيان توقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار وعليه تم رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات، لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.