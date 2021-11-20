أثينا تأمر عشرات من أطباء القطاع الخاص بالعمل في المستشفيات

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للتخفيف من إرهاق أطباء المستشفيات، وسط جائحة فيروس كورونا، أمرت وزارة الصحة اليونانية 85 طبيبا بالقطاع الخاص للعمل بالمستشفيات.

وذكرت الإذاعة الرسمية أن رجال الشرطة سلموا المستندات ذات الصلة إلى الأطباء، الذين يتعين عليهم الآن الحضور إلى المستشفيات، صباح اليوم السبت.

وكانت الحكومة في أثينا قد اتخذت قرارا أمس الجمعة، جعل تلك الخطوة ممكنة.

وذكر خبراء قانونيون أن هؤلاء الذين يرفضون ربما يواجهون السجن ثلاث سنوات.

وبسبب الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا، كانت المستشفيات، لاسيما بشمال اليونان، مكتظة بالكامل منذ أسابيع.

كانت الحكومة في أثينا قد استدعت بالفعل أطباء من القطاع الخاص للتطوع، بداية من نوفمبر الجاري، غير أن حوالي 40 طبيبا فقط تطوعوا للعمل.

وطبقا لرابطة أطباء المستشفيات، يحتاج النظام الصحي اليوناني إلى 150 طبيبا إضافيا على الأقل.