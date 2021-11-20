الكاثوليك من خارج طبقة رجال الدين يرون أسبابا هيكلية لفضائح الإساءات الجنسية

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رأى خبراء اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان أن فضائح الإساءات الجنسية داخل الكنيسة لها أسباب هيكلية.

وقالت بيرجيت أشمان من مجموعة العمل الكنسية "القضايا السياسية والأخلاقية الأساسية"، اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان: "نرى من خلال الدراسات مدى ضآلة الفصل بين الاعتداء الجنسي والاعتداء الروحي، وعلينا أن ننظر معا إلى ذلك عن كثب".

تعاملت الجمعية العامة لأهم منظمة غير حكومية في الكنيسة الكاثوليكية في برلين وعبر الإنترنت مع الحدث من خلال النتائج الأولى لمشروع بحث يقوم به المؤرخان المعاصران توماس جروسبولتينج وكلاوس جروسه كراخت في أبرشية مونستر.

ويهدف هذا إلى تقديم صورة شاملة قدر الإمكان عن مدى العنف الجنسي الذي يمارسه القساوسة الكاثوليك في الأبرشية وكيف تتعامل الكنيسة معه.

وقال جروسبولتينج: "إننا نرى كنيسة لا تعمل وفقا لقواعدها الخاصة".

وأضاف أن الأساقفة وضعوا مرتكبي الجرائم الجنسية المتسلسلة الذين يشتهون الأطفال بين التجمعات، وبالتالي ضمنوا أن العديد من أبناء الشعب يمكن أن يتعرضوا للإيذاء.

وقال جروسبولتينج: "لو أن الأحداث التي وقعت في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي عوملت وفقا لقواعد القانون الكنسي، لكان من الممكن بالفعل الحيلولة دون وقوع جزء أكبرمن أعمال الإساءة في أبرشية مونستر".

ومن وجهة نظر هذا العالم فإنه توجد الآن دراسات كافية "يمكننا من خلالها تحديد الأسباب المنهجية لهذه الوقائع بوضوح نسبيا"، وبين أن المعالجة لا تكمن في مجرد الدراسات.

وحثت اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان "على أن يكون الشعب نشطا في إطار مراقبة سياسة الكنيسة".

ولدى اللجنة مجموعة عمل خاصة بها للتعامل مع حالات الاعتداء الجنسي، وتحاول تسجيل هذه الحالات في الأبرشيات.

وذكر فولفجانج كلوزه نائب رئيس اللجنة أن النتائج تؤكد حتى الآن وجود اختلافات ملحوظة في الأبرشيات.

وأوضح أن العديد من الأبرشيات ليس لديها حتى الآن لجان مستقلة أو ما تزال هذه اللجان قيد الإنشاء.

ويرى إيرمي شتيتر-كارب رئيس اللجنة المركزية للكاثوليك أن الجمعية تقف إلى جانب المتضررين.

من جانبه قال نائب رئيس اللجنة توماس زودينج إنه أصبح من الواضح "أننا بحاجة إلى حلول منهجية".