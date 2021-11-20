مسؤولي أحياء الجيزة يواصلون شفط مياه الأمطار من الشوارع

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تواصل الجهات المعنية بمحافظة الجيزة، ممثلة في رجال الهيئة العامة لنظافة الجيزة، ورؤساء شركتي المياه والصرف الصحي، التصدي لموجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد، خلال الأسبوع الجاري، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ونشر رؤساء الأحياء المعدات بمطالع ومنازل الكباري وعلى المحاور المرورية الرئيسية، لسحب تراكمات المياه، وقت سقوط الأمطار بالشوارع، تسهيلًا لحركة المرور أمام المواطنيين.

وأكدت محافظة الجيزة تواجد المسئولين بالشارع للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق، مشيرة إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء المحافظة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

ولفتت المحافظة إلى الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور الجيزة، موضحة ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.