 مسؤولي أحياء الجيزة يواصلون شفط مياه الأمطار من الشوارع - بوابة الشروق
السبت 20 نوفمبر 2021 10:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟
النتـائـج تصويت

مسؤولي أحياء الجيزة يواصلون شفط مياه الأمطار من الشوارع

محمد عبد الناصر
نشر في: السبت 20 نوفمبر 2021 - 9:59 م | آخر تحديث: السبت 20 نوفمبر 2021 - 9:59 م

تواصل الجهات المعنية بمحافظة الجيزة، ممثلة في رجال الهيئة العامة لنظافة الجيزة، ورؤساء شركتي المياه والصرف الصحي، التصدي لموجة الطقس السيئة التي تشهدها البلاد، خلال الأسبوع الجاري، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ونشر رؤساء الأحياء المعدات بمطالع ومنازل الكباري وعلى المحاور المرورية الرئيسية، لسحب تراكمات المياه، وقت سقوط الأمطار بالشوارع، تسهيلًا لحركة المرور أمام المواطنيين.

وأكدت محافظة الجيزة تواجد المسئولين بالشارع للتعامل مع تجمعات المياه وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق، مشيرة إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء المحافظة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

ولفتت المحافظة إلى الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور الجيزة، موضحة ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك