توخيل: قدمنا مباراة كبيرة أمام ليستر وكانتي رائع

أبدى توماس توخيل مدرب فريق تشيلسي، سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على ليستر سيتي 3-0 مساء السبت، في افتتاح الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل تشيلسي ثلاثيته عن طريق أنطونيو روديجر ونجولو كانتي وكريستيان بوليسيتش، ليواصل الفريق صدارته للدوري الإنجليزى.

وقال توخيل في تصريحات لصحيفة «ذا صن» الإنجليزية: "لعبنا مباراة جيدة خارج ملعبنا، النتيجة ممتازة، لقد صنعنا الكثير من أنصاف الفرص، وكنا غير محظوظين بعض الشيء، لكنني سعيد لأننا صنعنا الفرص، أن نكن أقوياء من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، كان فوزا مستحقا".

وأضاف: "الشوط الأول كان جيد جدا، عانينا في اتخاذ القرارات والدقة في الثلث الأخير، وكان بإمكاننا صنع المزيد من الفرص، عند تسجيل هدفين يمكن أن يحدث أي شيء ويمكن للمنافس أن يستيقظ، لكننا لم نسمح لهم بالدخول إلى المباراة وأنهينا حظوظهم".

وعن بقاء روديجر مع الفريق وتجديد عقده قال: "الجميع يريده أن يبقى، أحيانا يكون هناك تأخير في هذه الأمور، لكنه يعرف أنه يلعب مع ناد رائع في دوري رائع، لذلك نحن بحاجة إلى القليل من الصبر".

كما أشاد توخيل بنجم خط وسط الفريق كانتي الذي أحرز هدفا رائعا: "نجولو رائع، يجد وسائل أخرى على أرض الملعب، عندما يلعب بعقل حر يمكنه أن يحدث الفارق، نريده أن نضغط مرارا وتكرارا، أنا سعيد بالطريقة التي لعبنا بها والنتيجة".