ولاية تورينجن تتبرع بشجرة عيد الميلاد المخصصة لمكتب المستشارية في ألمانيا

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أقيمت قبالة مكتب المستشارية في العاصمة الألمانية شجرة تنوب قادمة من ولاية تورينجن للاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس) هذا العام.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أدلت بها اليوم السبت لاريسا شولتس-تريجلاف من مجموعة العمل التابعة للاتحادات الألمانية لمالكي الغابات.

وتم تحميل الشجرة البالغ طولها 15 مترا على متن مقطورة منخفضة السطح وذلك قبل أن يتم إقامتها بمساعدة رافعة في ساحة الشرف التابعة لديوان المستشارية.

ومن المنتظر أن يقوم ممثلون عن اتحاد مالكي الغابات في ولاية تورينجن بوصفه الجهة المتبرعة بتسليم المستشارة المنتهية ولايتها انجيلا ميركل الشجرة مع قطع شطرنج مصنوعة من شجر البلوط يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن مجموعة العمل التابعة للاتحادات الألمانية لمالكي الغابات تسلم شجرة عيد ميلاد كل عام إلى ديوان المستشارية وفي كل عام تأتي الشجرة من ولاية مختلفة.

كانت ولاية هيسن هي المتبرعة بشجرة العام الماضي.

وبعيدا عن شجرة عيد الميلاد المخصصة لديوان المستشارية، تقوم ولاية تورينجن بشكل دائم منذ عام 2015 بتسليم شجرة عيد الميلاد المخصصة لبوابة براندنبورج أشهر معالم العاصمة برلين.