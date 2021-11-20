هولندا تحظر الألعاب النارية والصواريخ في الاحتفالات بالعام الجديد

قررت السلطات الهولندية حظر الألعاب النارية والصواريخ مجددا هذا العام عشية رأس السنة الجديدة بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في ظل وضع فيروس كورونا المتفاقم للغاية في هولندا.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية، بأن الحكومة المؤقتة اتخذت هذه الخطوة يوم الجمعة، كما تم حظر بيع الألعاب النارية للاستخدام الخاص؛ بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات وطاقم التمريض والشرطة المرهقة بالفعل.

وفي العام الماضي، عندما تم أيضا حظر الألعاب النارية، تراجع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالصواريخ والألعاب النارية الذين اضطروا للذهاب إلى المستشقى أو لرؤية طبيب بنسبة 70% مقارنة بعام 2019.