أصدر رئيس كولومبيا إيفان دوكي، توبيخًا بعد أن تسبب الطلاب العسكريون في أكاديمية الشرطة في حالة من الغضب؛ بسبب تنكرهم في زي النازي الألماني لحضور حدث التبادل الثقافي تكريما لألمانيا.

ونشرت صور الحفل على حساب الشرطة الرسمي على تويتر، يوم الخميس، إذ شوهد الطلاب يرتدون الزي الرمادي والأخضر للفيرماخت (قوات الدفاع في عهد هتلر زعيم ألمانيا سابقا)، فيما ارتدى أحد الطلاب شاربًا صغيرًا على غرار أدولف هتلر، وارتدي آخرون الزي الأسود لقوات الأمن الخاصة، مع رمز النازية وهو الصليب المعكوف الحمراء.

وزين العلم الألماني الأسود والأحمر والأصفر والبالونات بنفس الألوان المكان، والذي ظهر بنسخة طبق الأصل من طائرة لوفتفافة الهجومية للقوات النازية، ونسخ من الأسلحة النارية النازية والصليب المعقوف على مفارش المائدة.

وأظهرت الصور ضابطا شرطة يرتديان الزي الكولومبي يفتتحان الحدث بقص شريط.

وقال حساب الشرطة على تويتر: "من أكاديمية الشرطة سيمون بوليفار في مدينة تولوا ، ننظم أسبوعًا دوليًا مع البلد الضيف ألمانيا، من خلال هذه التبادلات الثقافية، فإننا نعزز معرفة طلاب الشرطة لدينا".

وقوبلت الصور بمزيج من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مما تسبب في إحراج عميق للسلطات، بحسب صحيفة" الجارديان" البريطانية.

وقال الرئيس الكولومبي دوكي على تويتر، يوم الجمعة: "أي اعتذار عن النازية غير مقبول وأنا أدين أي مظاهرة تستخدم أو تشير إلى رموز تشير إلى المسؤولين عن المحرقة اليهودية التي أودت بحياة أكثر من 6 ملايين شخص"، على حد قوله.

وطردت الشرطة رئيس الأكاديمية، وقالت وزارة الدفاع التي تقع تحت مظلتها الشرطة الكولومبية، في بيان، إن إرشاداتها التدريبية لا تتصور بأي شكل من الأشكال نشاطًا مثل الذي حدث أمس.

وأصدرت السفارتان الألمانية والإسرائيلية في العاصمة بوغوتا بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن الرفض التام لأي شكل من أشكال الاعتذار أو التظاهر بالنازية.