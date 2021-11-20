يوفنتوس في اختبار قوي أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي الليلة

يحلّ الجريح يوفنتوس ضيفاً على لاتسيو في السابعة من مساء اليوم السبت، ضمن حسابات الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة، وبفارق 14 نقطة كاملة عن المتصدر نابولي، فيما يحل لاتسيو في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

وخسر لاتسيو "نادي العاصمة" جهود مهاجمه تشيرو إيموبيلي، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي برصيد 10 أهداف، عقب اصابته في ربلة الساق.

وبدوره، يعاني فريق السيدة العجوز من الاصابات في صفوفه مع عودة لاعبيه الدوليين من التزاماتهم مع منتخباتهم، حيث يغيب صانع ألعابه الأرجنتيني باولو ديبالا ومدافعه المخضرم جورجو كيلليني وفيديريكو بيرناديسكي والويلزي أرون رامسي، وذلك قبل المواجهة القارية المرتقبة بعد ثلاثة ايام أمام تشيلسي الانكليزي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

وكان رجال المدرب القديم-الجديد لليوفي ماسيميليانو أليجري ضمنوا تأهلهم إلى دور الـ 16 بعد تصدرهم للمجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 انتصارات.

ويأمل يوفنتوس، الفائز على فيورنتينا 1-صفر قبل النافذة الدولية، أن يقلص الفارق بينه وبين فرق الصدارة، حيث يتأخر بفارق 4 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الام في الموسم المقبل، والذي يفتتح مباريات هذه المرحلة باستضافته سبيتسيا السبت.

من ناحيته، يملك الوصيف ميلان مع 32 نقطة وبفارق الأهداف عن نابولي، فرصة الاستئثار بالصدارة عندما يسافر إلى فلورنسا السبت لمواجهة فيورنتينا، في حال تمكن من الفوز أو حتّى التعادل مع صاحب المركز السابع (18 نقطة).