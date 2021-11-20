فحوصات طبية لمهاجم الإسماعيلي بعد سقوطه أمام الزمالك

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قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خضوع مهاجم الفريق شكري نجيب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للأطمئنان علي اللاعب.

وتعرض مهاجم الإسماعيلي لحالة إغماء في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام الزمالك مساء أمس والتي خسرها الدروايش بهدفين دون مقابل في الجولة الرابعة للدوري.

وكشف الجهاز الطبي في توضيح نشرة الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي أن اللاعب تعرض للإغماء بسبب المجهود الكبير الذي بذله في المباراة وتم الاطمئنان عليه ولكنه سيخضع لفحوصات طبية لمزيد من الاطمئنان.

ويتذيل الإسماعيلي ترتيب الدوري بتلقي الخسارة الرابعة على التوالي والتي جاءت علي يد الزمالك.