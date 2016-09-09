تمكنت سلطات الأمن المغربي، اليوم السبت، من تفكيك شبكة إجرامية لتنظيم الهجرة غير المشروعة وإجهاض عملية للهجرة انطلاقا من شاطئ "النحلة" بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن المغربي أن العملية الأمنية التي جرت في إطار هذه القضية أسفرت عن القبض على 13 شخصا، من بينهم المتورطون في تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى راغبي الهجرة غير المشروعة.

وأشار البيان إلى القيام باتخاذ الإجراءات القانونية مع منظمي هذه العملية وكذلك راغبي الهجرة غير المشروعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.