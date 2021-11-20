وزير السياحة والآثار يتفقد معابد الأقصر والكرنك

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم السبت معابد الأقصر والكرنك للوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بها وذلك خلال زيارته الحالية لمحافظة الأقصر للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية للفعالية الكبرى "الأقصر.....طريق الكباش" والمقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإظهار مقوماتها السياحية والأثرية.

وخلال الزيارة حرص الوزير على تفقد مسارات الزيارة وأعمال الترميم التي تمت، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضاري لهذه المواقع، لإبراز المنطقة الأثرية ورونقها.

يذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد وصل إلى الأقصر مساء أمس في إطار زياراته المكثفة، للوقوف على اللمسات النهائية لفعالية الأقصر وقد قام بجولة بالسوق السياحي والتقي بعدد من أصحاب البازارات والعاملين بها والاستماع لآراءهم ومشاكلهم والعمل على حلها.