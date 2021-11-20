 العراق يسجل 14 وفاة و 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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العراق يسجل 14 وفاة و 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: السبت 20 نوفمبر 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: السبت 20 نوفمبر 2021 - 7:18 م

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم السبت أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية  جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 23 ألفا و 642. 

وأوضحت الوزارة في  تقريرها اليومي أنه تم رصد 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي  للإصابات في العراق إلى مليونين و73 ألفا و835.  

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 1006 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و32 ألفا و310.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات العراقية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 12 ألفا و 210 فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

ونوهت الوزارة إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ستة ملايين و 954 ألفا و263 شخصا.

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