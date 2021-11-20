بريطانيا تعتزم حظر الأطباق البلاستيكية وأدوات المائدة أحادية الاستخدام

تعتزم بريطانيا، منع استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، مثل الأطباق وأدوات المائدة وأكواب البوليسترين، حيث تسعى الحكومة إلى القضاء على النفايات البلاستيكية.

وبموجب المقترحات في استشارة عامة استمرت 12 أسبوعا، ستحتاج الشركات والمستهلكون إلى الانتقال نحو بدائل أكثر استدامة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وستحقق دعوة منفصلة للحصول على أدلة أيضا، في كيفية الحد من المنتجات الملوثة الأخرى مثل المناديل المبللة ومرشحات التبغ والأكياس. وتشمل الخيارات الممكنة، حظر البلاستيك في هذه العناصر ووضع الملصقات الإلزامية على العبوات لمساعدة المستهلكين على التخلص منها بشكل صحيح.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أن، ما يقدر بنحو 1.1 مليار طبق للاستخدام الفردي و 4.25 مليار قطعة من أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحد، معظمها من البلاستيك، تستخدم في إنجلترا كل عام، ولكن يتم إعادة تدوير 10% فقط بعد التخلص منها.

ويمكن استخدام صلاحيات قانون البيئة لإدخال رسوم جديدة على العناصر أحادية الاستخدام، لإنهاء "ثقافة الإهدار" ومنح المستهلكين حافزا لاختيار بدائل مستدامة.

وتأتي هذه المقترحات في أعقاب حظر الميكروبيدات في منتجات العناية الشخصية، وخفض عدد الأكياس البلاستيكية المستخدمة، وتقيد توريد المصاصات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأدوات التقليب، والأعواد القطنية.

بدوره، قال وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس: "هناك اعتراف متزايد بالضرر الذي يسببه البلاستيك لبيئتنا والحياة البحرية على وجه الخصوص".

وأضاف: "نريد تقليل استخدام البلاستيك في التغليف وحظر استخدامه في العناصر المرتبطة بإلقاء القمامة".

وتابع: "لقد قمنا بالفعل بحظر المصاصات البلاستيكية، وأدوات التقليب والأعواد القطنية ونخطط الآن لتوسيع الحظر ليشمل أدوات المائدة وعصي البالون حيث يمكن استخدام مواد بديلة مثل الخشب".