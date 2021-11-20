احتجاجات شعبية بأمريكا بعد تبرئة قاتل مواطن ذي بشرة سوداء

اندلعت الاحتجاجات في أنحاء كثيرة بالولايات المتحدة بعد تبرئة رجل أبيض يدعي كايل ريتنهاوس من قتل رجلين وإصابة آخر في مظاهرة حملت عنوان "حياة السود مهمة" .

تمت تبرئة كايل ريتنهاوس ، 18 عامًا ، من خمس تهم بما في ذلك عقوبة السجن المؤبد بالقتل العمد ، يوم الجمعة، وكانت الولايات المتحدة منقسمة حول القضية والحكم النهائي ترك البلاد في حالة من الاضطراب.

وقال الدفاع إن المراهق اضطر إلى إطلاق النار على المواطنين الأسمرين، أنتوني هوبر وجوزيف روزنباوم ، اللذان قتلا ، بالإضافة لموازت اسمر اخر يدعى غايغي غروسكروتز ، الذي أصيب ، في 25 أغسطس من العام الماضي.

وخلال المحاكمة شاهد المحلفون مقاطع فيديو لكل عملية إطلاق نار لتحديد من هدد من أولاً، ثم قرر في النهاية لصالح ريتنهاوس.

لكن البعض لا يزال يتفق مع المدعين العامين الذين تساءلوا عن سبب عبور المتهم ريتنهاوس لحدود الولاية ببندقية "AR-15" نصف آلية "للدفاع عن الممتلكات والأشخاص" الذين في بالطبع لا يعرفهم.

سبب الحكم انطلاق تظاهرات عمت جميع ولايات أمريكا، حيث تجمع العديد من الأشخاص البيض والسمر، في مدن عبر الولايات المتحدة، حاملين لافتات تدافع عن اهمية حياة السمر ذوي الأصول الأفريقية.

قال أحد المتظاهرين السمر في مدينة نيويورك: "بالسماح لكايل ريتنهاوس بالأفراح فإن هذه الدولة بأكملها هذه الحكومة صفعتنا جميعًا على وجوهنا للمرة المليون لا يمكننا السماح لهم بمواصلة معاملتنا كما لو أننا غير موجودين لأنهم يؤذوننا".

ويظهر مقطع من المحاكمة صوت القاضية تهي تبريء الجاني من التهم المتعددة التي نسبت اليه، ليحصل على البراءة الكاملة.

وأشار النشطاء في السابق إلى الاختلافات في كيفية تعامل الشرطة مع قضية ريتنهاوس الحالية وقضية جاكوب بليك السابقة، الرجل الأسود الذي أطلق عليه ضابط شرطة الأبيض كينوشا، النار عدة مرات في ظهره أثناء دخوله سيارة كان يجلس فيها أطفاله الثلاثة.

قال جاستن بليك، عم جاكوب بليك، بعد الحكم: "يمكنك حقًا أن تشم وترى العنصرية النظامية الكامنة في النظام القضائي ونظام الشرطة".

صنفت السلطات ووسائل الإعلام الأمريكية مظاهرة في ولاية أوريغون، حيث حطم حوالي 200 شخص النوافذ وألقوا أشياء على الشرطة على أنها أعمال شغب.

وبحسب ما ورد بقيت غالبية الاحتجاجات سلمية في جميع أنحاء البلاد بينما شهدت بعض التجمعات احتجاجات مضادة من نوع ما ، حيث ارتدى الناس ملابس مختلفة وحملوا لافتات تقول: "قانون ريتنهاوس!'' في إشارة لقانون مفصل لحماية البيض دوم السمر، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

* الرئيس ينحاز!

وبدأ ان الرئيس جو بايدن قد انحاز إلى أحد الجانبين ، قائلاً إن الحكم "سيجعل الكثير من الأمريكيين يشعرون بالغضب والقلق بمن فيهم أنا".

لكنه استمر في تشجيع الناس على "التعبير عن آرائهم بشكل سلمي ، بما يتفق مع سيادة القانون"، مضيفا "لا مكان للعنف وتدمير الممتلكات في ديمقراطيتنا".

ومع ذلك ، قال إنه يجب على الدولة أن تلتزم بقرار هيئة المحلفين ، وأنهى البيان بالقول:"أعتقد أن ما يوحدنا أكبر بكثير مما يفرق بيننا وأعلم أننا لن نعالج جراح بلادنا بين عشية وضحاها ، لكنني لا زلت ثابتًا في التزامي ببذل كل ما في وسعي لضمان معاملة كل أمريكي على قدم المساواة ، بعدالة وكرامة بموجب القانون".