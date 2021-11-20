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رئيس «روبرت كوخ» يتوقع حدوث موجة خامسة من كورونا في ألمانيا

(د ب أ)
نشر في: السبت 20 نوفمبر 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: السبت 20 نوفمبر 2021 - 10:35 ص

لا يستبعد رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، حدوث موجة خامسة من كورونا بعد الموجة الرابعة الحالية في ألمانيا حال ظل معدل التطعيم غير كافٍ.

وقال فيلر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "إذا لم يتم تقليص الاختلاط الاجتماعي وتلقي التطعيم بشكل مكثف، فسنحصل أيضا على موجة خامسة وفقا للمحاكات النموذجية الحالية".

وذكر فيلر أنه أمر مرير أن كثيرا من الناس لم يقرروا بعد اتخاذ هذه الخطوة البسيطة.

وقال: "يعتمد مسار فصل الشتاء بشكل كبير على ما يحدث الآن"، مؤكدا ضرورة الحد من الاختلاط الاجتماعي في جميع أنحاء ألمانيا وزيادة نسب التطعيم بشكل كبير.

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