تشهد محافظة مطروح ومدن الساحل الشمالي حاليًا، سقوط أمطار رعدية غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.



وقررت أجهزة المحافظة، وقف حركة الملاحة البحرية، أمام مراكب الصيد، من مساء أمس الجمعة، وحتى إشعار آخر، نظرًا لظروف الطقس.

كانت شركة مياه مطروح قد نظمت مساء الجمعة، تمركزًا للمعدات وسيارات الشركة، وفرق الأزمات والطوارئ بوسط المدينة، أمام مقر الشركة الرئيسي، استعدادًا لنوة المكنسة، وتساقط الأمطار، وسيتم اكتمال الاصطفاف في مساء اليوم، تمهيدًا لنشر وحدات كسح وشفط المياه، في جميع أرجاء المدينة.

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعليق الدراسة بجميع مدارس المحافظة، غدًا السبت، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أصدرت بيانًا تحذيريًا من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على البلاد، تبدأ اليوم السبت المقبل وتستمر الأحد.