عرض سفينة تركية حاولت كسر حصار غزة في 2010 للبيع

أفادت وسائل إعلام رسمية تركية، اليوم السبت، بأن إدارة تحصيل الديون التركية عرضت للبيع سفينة الشحن التركية التي كانت سببا رئيسيا للتوترات بين تركيا وإسرائيل بعد أن اقتحمتها الأخيرة عام 2010.

وذكرت قناة "تي آر تي خبر" الرسمية أن سفينة الشحن، المعروفة باسم "مافي مرمرة"، سيتم طرحها للبيع في مزاد بسعر يبدأ من 88ر3 مليون ليرة (344500 دولار أمريكي)، مضيفة أنها مدرجة ضمن مجموعة الممتلكات المصادرة.

وكانت السفينة مملوكة لشركة الملاحة المحلية "مافي دينيس تاشيمايجيلي" في السابق، ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة على الفور.

وقالت قناة "تي آر تي خبر" إن المزاد سيقام في محكمة الأناضول باسطنبول في الأيام المقبلة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضافت القناة أن سفينة النقل التي يبلغ طولها 93 مترا ترسو حاليا في العاصمة الصومالية مقديشو في أعقاب هجوم للقراصنة في أغسطس، مشيرة إلى أن تكلفة نقل السفينة إلى تركيا تقدر بنحو 320 ألف دولار.

وجاء في إشعار البيع أن السفينة بها آثار "صواريخ ورصاص" من هجوم القراصنة لكنها في حالة جيدة "بشكل معقول" ويمكنها مواصلة العمليات.

وفي مايو 2010، لقي 10 مواطنين أتراك حتفهم عندما اقتحم جنود إسرائيليون السفينة أثناء تحركها في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط.

وزعمت إسرائيل أن السفينة كانت تحمل مواد إغاثة لقطاع غزة وأن على متنها نشطاء مسلحون.