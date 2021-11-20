شهدت مدن محافظة مطروح، أمطارا غزيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وتعرضت مدينة مرسى مطروح لأمطار غزيرة وطقس رعدي شديد، وسط توقعات بتعرض عدة مناطق بالجمهورية لأمطار شديدة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

فيما نصح مدير عام التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء ملابس ثقيلة؛ بسبب الطقس البارد المتوقع أن تشهده البلاد خلال الأسبوع المقبل، يتخلله هطول للأمطار على بعض المناطق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أنّ درجات الحرارة ستنخفض بين أربع إلى خمس درجات مقارنة بالأسبوع الماضي، داعيًّا لتجنب الملابس الصيفية.

ونبّه إلى أنّ البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتضمن هطولًا للأمطار، موضحًا أن ذروة هذه الموجة ستكون غدًا السبت.

ولفت إلى أنّ هذه الموجة بدأت بالعفل منذ مساء الجمعة، حيث هطلت أمطارٌ بين متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية والإسكندرية، مع هطول أمطار متوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ.

وأشار إلى زيادة في كميات الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة على بقية قطاع الساحل الشمالي (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ)، وتمتد مع تقدم ساعات اليوم لتشمل بقية السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأفاد بأن هذه الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة ويصاحبها بعض السحب الرعدية، مع وجود فرص لهطول الأمطار على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون خفيفة إلى متوسطة.