قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، إنّ جماعة الإخوان نهبت خزينة البلاد.

وأضافت موسي، خلال وقفة احتجاجية، أنّ الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي، مشددة على أنه "يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، وذلك حسبما نقلت عنها قناة "سكاي نيوز عربية".

وأشارت إلى أنّ جماعة الإخوان أرادت نشر سيادة الفوضى في البلاد، وتابعت: "قريبًا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعاني من أضعف نسبة نمو في المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن التعليم.. أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون أين وصلنا".

ونظم الحزب الدستوري الحر، اليوم، وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك "الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية".

وطال الحزب أيضا، بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.