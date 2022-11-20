رئيس وكالة الطاقة الذرية: الانفجارات بالقرب من محطة زابوريجيا النووية لعب بالنار



قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الأحد، إن انفجارات قوية هزت المنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا الاوكرانية للطاقة النووية، متابعا أنها أنهت بشكل مفاجئ فترة من الهدوء النسبي بالمنشأة.



وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة قال في بيان صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الانفجارات التي وقعت مساء أمس ومرة ​​أخرى هذا الصباح أكدت على "الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير للمساعدة في منع وقوع حادث نووي هناك.. كما قلت مرات عديدة من قبل، أنتم تلعبون بالنار!.. الأخبار الواردة من فريقنا أمس وهذا الصباح مزعجة للغاية".



ونقلا عن المعلومات التي قدمتها إدارة المحطة، قال فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هناك أضرارا لحقت ببعض المباني والأنظمة والمعدات في الموقع، لكنها غير مضرة بشكل حرج للسلامة والأمن النوويين.



وأضاف أن "الانفجارات وقعت في موقع محطة الطاقة النووية الكبرى، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق وان من يقف وراء هذا، يجب أن يتوقف على الفور".



ووفقا لتقارير إخبارية تبادلت سلطات الطاقة النووية في روسيا وأوكرانيا الاتهامات في الضربات - مما أثار مخاوف من وقوع حادث نووي خطير. حتى الآن، لم ترد أي تقارير عن أي تسرب إشعاعي في المحطة.