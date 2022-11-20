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عقد قران نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بيتر نيل، يوم السبت في حفل الزفاف التاسع عشر فقط في تاريخ البيت الأبيض.

وتبادل الزوجان الوعود على عشب الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض وسط درجة حرارة منخفضة بشكل غير معتاد أمام العشرات من أفراد العائلة والأصدقاء.

وحفل الزفاف هذا هول الأول من نوعه لحفيدة رئيس كعروس، كما أنه أول حفل يقام في الحديقة الجنوبية.

ولم ير العامة أيا من مراسم الاحتفال، على عكس بعض حفلات الزفاف السابقة في البيت الأبيض.

وقررت نعومي بايدن ونيل إبعاد الصحفيين، على الرغم من أن الحفل أقيم في الهواء الطلق على أرض ما يطلق عليه الرئيس والسيدة الأولى "بيت الشعب".

ونعومي بايدن (28 عاما) محامية تعمل في واشنطن، ووالداها هما هانتر بايدن، نجل الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن، وكاثلين بول زوجة هانتر الأولى.

أما نيل (25 عاما) فتخرج مؤخرا من كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا، ويعمل في مركز القانون بجامعة جورج تاون في واشنطن.