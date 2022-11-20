 يمينيون سويسريون يرفعون لافتة من سطح محطة قطارات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يمينيون سويسريون يرفعون لافتة من سطح محطة قطارات

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 10:34 م | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 10:34 م

قالت الشرطة السويسرية، إن مهاجمين يمينيين مقنعين تسلقوا محطة القطارات المركزية في مدينة بازل ورفعوا لافتة وأطلقوا قنابل دخان.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال ستة أشخاص. وأشارت إلى أن اللافتة كتب عليها "رحلوا المجرمين" وشملت العنوان الإلكتروني لمنظمة "جونج تات" (تحرك الشباب) اليمينية المتطرفة التي ظهرت في العديد من المظاهرات وتسببت في حدوث اضطرابات فى سويسرا خلال العام الجاري.

وأضافت الشرطة أنه نظرا لأن النشطاء رفضوا إزالة أغطية الوجه، تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة لتحديد بياناتهم الشخصية وهويتهم. ويواجه المعتقلون اتهامات بالتعدي وارتكاب جرائم أخرى.


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