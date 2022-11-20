الولايات المتحدة تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق الأوسط

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أعلن مسئول أمريكى، أن الولايات المتحدة تعمل على بناء بنية تحتية «متكاملة» للدفاع الجوى والبحرى فى الشرق الأوسط، فى وقت تتصاعد فيه التوترات مع إيران المتهمة بشن هجمات ضد سفن فى مياه الخليج.

وصرح منسق مجلس الأمن القومى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكجورك، فى مؤتمر «حوار المنامة» السنوى فى البحرين بأن بلاده تركز على ردع «التهديدات الوشيكة» فى المنطقة الإستراتيجية الغنية بموارد الطاقة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ماكجورك: «تعمل الولايات المتحدة الآن بنشاط على بناء بنية دفاعية جوية وبحرية متكاملة فى هذه المنطقة»، مضيفا: «يتم الآن تنفيذ شىء تحدثنا عنه منذ فترة طويلة، من خلال الشراكات المبتكرة والتقنيات الجديدة».

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا أعلن خلال المؤتمر أمس أن قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة ستنشر أكثر من 100 سفينة مسيرة عن بعد فى مياه الخليج بحلول العام المقبل لدرء التهديدات البحرية.

وجاء ذلك بعدما حمّلت إسرائيل والولايات المتحدة إيران مسئولية هجوم بطائرة مسيرة قبالة ساحل عمان، أخيرا، أصاب ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلى.

والهجوم هو الأحدث فى سلسلة اضطرابات فى مياه الخليج التى تعد طريقا رئيسيا لإمدادات الطاقة العالمية.

وقال ماكجورك إن القوات الأمريكية «كشفت وردعت تهديدات وشيكة» من جانب إيران، مؤكدا تقارير سابقة عن أن طهران كانت تخطط لشن هجوم على خصمها الإقليمى السعودية.