تنطلق الانتخابات الرئاسية المبكرة في كازاخستان اليوم بين ستة مرشحين إبرزهم الرئيس قاسم جومارت توكاييف، فيما يرجح المراقبون أن تفرز هذه الانتخابات تقاليد سياسية جديدة في البلاد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات عام 2024، لكن توكاييف أعلن في رسالة وجهها إلى الشعب في 1 سبتمبر الماضي عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وأعلن توكاييف في رسالته عن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب، والمجالس المحلية في النصف الأول من عام 2023.

كما وقّع رئيس كازاخستان في 17 سبتمبر، قانونا بتعديل الدستور لتقتصر ولاية الرئيس على فترة رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات.

واعتبر توكاييف، أن ولاية رئاسية واحدة مدتها سبع سنوات في كازاخستان، ستتيح تجدّد المجتمع والدولة، كما ستخلق حاجزا أمام محاولات احتكار السلطة والاستيلاء عليها.