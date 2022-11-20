أوضحت محافظة دمشق أنها لم تصدر أي قرار بتحصيل 500 ليرة من المواطنين مقابل إنارة شوارع العاصمة السورية.

وفي توضيح نشرته صفحة المحافظة عبر "فيسبوك"، قال رئيس مجلسها محمد إياد الشمعة إن "ما طرح في جلسة مجلس محافظة دمشق بدورته المنعقدة خلال الأسبوع الماضي حول إنارة المدينة من خلال تحصيل مبلغ 500 ليرة من المواطنين هو مجرد اقتراح من قبل أحد أعضاء المجلس، وتمت إحالته للدراسة وبيان إمكانية تطبيقه أو رفضه".

وأكد الشمعة عدم وجود أي قرار صادر بخصوص تحصيل أي مبلغ مالي مقابل إنارة الشوارع.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حفلت بتعليقات عما قالت إنه قرار مرتقب ستقوم عبره المحافظة باقتطاع 500 ليرة من سكان العاصمة بهدف إنارة شوارعها، وذلك وسط أزمة حادة في الطاقة الكهربائية تعانيها البلاد منذ سنوات، ازدادت حدة مع بداية فصل الشتاء.