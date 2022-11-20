جوتيريش يشيد بإنشاء صندوق لتعويض الدول المعرضة لتأثيرات التغير المناخي

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإنشاء صندوق لتعويض الدول المعرضة لتأثيرات التغير المناخي.



وقال جوتيريش، في بيان، أن المندوبين في المؤتمر العالمي للمناخ، المعروف باسم "كوب27"، اتخذوا "خطوة مهمة نحو العدالة".



وأضاف "أُرحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والتعويضات، وتفعيله في الفترة المقبلة، من الواضح أن ذلك لن يكون كافيا، لكنه مؤشر سياسي، تشتد الحاجة إليه لإعادة بناء الثقة المنهارة".



وأشار إلى أن أصوات هؤلاء "على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، يجب سماعها".



وأضاف أن الأمم المتحدة "ستدعم هذا الجهد، في كل خطوة على الطريق".



وكان دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، في الدول الفقيرة، واحدا من أكثر القضايا الشائكة، في المؤتمر، الذي استمر أسبوعين.



وينظر إلى الاتفاق على أنه انتصار كبير للدول الفقيرة، التي غالبا ما تتحمل آثار تغير المناخ على الرغم من أنها أقل مساهمة في التسبب في ذلك.



وكان المفاوضون في مؤتمر المناخ العالمي، في مصر، قد اتفقوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على إنشاء صندوق "الخسائر والأضرار" الذي طال انتظاره من أجل تعويض الدول المعرضة لتأثيرات التغير المناخي.



وجاء الاتفاق في إطار الموافقة الجزئية على مسودة إعلان ختامي للمؤتمر في شرم الشيخ.