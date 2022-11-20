 الطيران التركي يشن غارات على مواقع عسكرية في سوريا - بوابة الشروق
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الطيران التركي يشن غارات على مواقع عسكرية في سوريا

د ب أ
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 1:18 ص | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 1:18 ص

قالت مصادر محلية سورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرات حربية تركية شنت غارات على مواقع عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال شرق سوريا.

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