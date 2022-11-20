الطيران التركي يشن غارات على مواقع عسكرية في سوريا

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قالت مصادر محلية سورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرات حربية تركية شنت غارات على مواقع عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال شرق سوريا.