قال رئيس الوزراء الماليزي السابق محيي الدين ياسين، إنه يحظى بدعم كاف من ائتلافه ومجموعتين في بورنيو والعديد من أعضاء البرلمان الآخرين للفوز برئاسة الوزراء، وذلك في الوقت الذي قال فيه زعيم المعارضة أنور إبراهيم إنه واثق في الحصول على فرصة لقيادة البلاد.

وقال محيي الدين، الذي استقال العام الماضي، إن زعيمي "تحالف أحزاب سراواك" و"تحالف شعب صباح" مستعدان لدعمه، وفقا لبيان نشر على حسابه على فيسبوك.

وفي السياق نفسه، قال زعيم المعارضة في ماليزيا، أنور إبراهيم، إن لديه الأعداد اللازمة التي تمكنه من تشكيل الحكومة وإنه سيحصل على فرصة لقيادة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد أن أسفر التصويت في مطلع الأسبوع عن أول برلمان معلق على الإطلاق.

وحث إبراهيم أنصاره على "التحلي بالصبر"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وقال لمحطة تلفزيونية محلية: "أنا مسرور لأننا قمنا بتسوية هذا الأمر تقريبا. ومع مستوى الدعم، أنا واثق من أنني ستتاح لي الفرصة لقيادة البلاد". ونفى أنور إجراء محادثات مع رئيس ائتلاف الجبهة الوطنية، أحمد زاهد حميدي.

وأمام قادة الأحزاب حتى بعد ظهر غد الاثنين لإبلاغ ملك البلاد باختيارهم لرئيس الوزراء والتحالفات التي شكلوها.