بريطانيا : الشرطة تصادر كمية كبيرة من البنادق والذخيرة والقنابل في بلفاست

صادرت الشرطة البريطانية ثمانية أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة وثلاث قنابل أنبوبية فيما تم وصفه بعملية شرطية "كبيرة" بشأن الأنشطة شبه العسكرية في بلفاست.

وقال آندي هيل رئيس إدارة المباحث عن الضبطية إنها كانت جانبا من عملية طويلة المدى ذات تخطيط مسبق ضد قوة متطوعي أيرلندا الشمالية لإيست بلفاست ، وهي منظمة بروتستانتية شبه عسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ونفذت الشرطة أربع عمليات تفتيش في عدد من المبانى السكنية ومقر تجاري واحد في منطقة "نيو تاوناردز"، كما تم القبض على أربعة رجال /34 و 47 و 49 و 51 عاما/.

وتم اقتياد الرجال إلى إدارة مكافحة الجرائم الخطيرة في "موسجريف" لاستجوابهم.

كما تمت مصادرة مركبتين وأقنعة وشعارات لقوة متطوعي أيرلندا الشمالية ورايات خلال عمليات التفتيش.