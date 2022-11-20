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كوريا الجنوبية: إجمالي وفيات كورونا تتجاوز 30 الفا

د ب أ
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 3:51 ص | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 3:51 ص

تجاوزت كوريا الجنوبية عتبة الـ 30 ألف وفاة بكوفيد-19 اليوم الأحد في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لموجة أخرى من الفيروس خلال الشتاء.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 41 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19 في اليوم السابق، ما رفع عدد الوفيات إلى 30 ألفا و 31 حالة، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إعلان كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في يناير 2020.

وسجلت البلاد 46 ألفا و 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد، من بينها 57 حالة من الخارج، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 26 مليونا و 558 ألفا و 765 .

وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى أعلى مستوى في حوالي شهرين وبلغ 451 حالة، بزيادة 32 عن اليوم السابق.

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