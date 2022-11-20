فنلندا وبولندا تدعوان إلى استخدام أصول روسيا لمساعدة أوكرانيا

تعتزم فنلندا وبولندا، الدعوة إلى استخدام أصول روسيا وأقطابها من رجال الأعمال الأثرياء، التي قام الاتحاد الأوروبي بتجميدها للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.

وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين ونظيرها البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، في هلسنكي إن البلدين تعتزمان إثارة القضية في اجتماع المجلس الأوروبي وستدفعان المفوضية الأوروبية إلى إيجاد سبيل لاستخدام الأصول للمساعدة في إعادة بناء أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن مارين قولها إن الأصول تبلغ "عدة مئات من مليارات اليوروات".

وقال مورافيتسكي: "عندما تضرب عشرات الصواريخ أوكرانيا، يجب أن نضرب روسيا بقوة أكبر مما تتوقع.. لا يمكن تجميد الأصول فقط، الأصول المجمدة يمكن أن تزيد قيمتها في الوقت المناسب".

وقالت مارين: "من المهم للغاية أن نجد حلا قانونيا لاستخدام هذه الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا.. سيرسل هذا رسالة واضحة للغاية مفادها أنه عندما تضرب روسيا البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، سيتعين عليها أيضا دفع تعويضات عن الأضرار".