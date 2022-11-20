اختيار فايديمان رئيس البنك المركزي الألماني السابق لرئاسة مجلس الإشراف على كومرتس بنك

تم اختيار الرئيس السابق للبنك المركزي الألماني، ينس فايديمان، لعضوية مجلس الإشراف على كومرتس بنك وتكليفه من ثم برئاسة المجلس.

أعلن كومرتس بنك هذا الخبر اليوم السبت.

وكان الرئيس السابق لمجلس الإشراف على كومرتس بنك، هيلموت جوتشالك، أبلغ ممثلي المساهمين أنه لن يترشح للانتخابات في الاجتماع العام المقبل في 31 مايو.

اقترح جوتشالك اسم فايديمان بالتوافق مع وزارة المالية الألمانية كعضو بمجلس الإشراف الجديد والذي يجب أن يتولى أيضا رئاسة المجلس إذا تم انتخابه عبر الجمعية العمومية للبنك.

ترأس فايديمان البالغ من العمر 54 عاما البنك المركزي الألماني في فرانكفورت من عام 2011 إلى نهاية 2021 وكان يعتبر عضوا مؤثرا في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (إي سي بي) كذلك.

وكان فايديمان قبل ذلك أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للمستشارة الألمانية في ذلك الوقت، أنجيلا ميركل، لمدة خمس سنوات.

في عام 2008-2009 أنقذت الدولة بنك كومرتس بنك في فرانكفورت، الذي استحوذ وسط الأزمة المالية على درسدنر بنك المتعثر – من الانهيار بأكثر من 18 مليار يورو من أموال الضرائب.

وكان كومرتس بنك سدد معونات الدولة المقدمة إليه منذ سنوات، لكن الحكومة الاتحادية لا تزال أكبر مساهم منفرد في البنك بحصة 6ر15 % من أسهمه.