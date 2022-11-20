فؤاد حسين: الحكومة العراقية ليست موالية لإيران (فيديو)

رفض وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الادعاء بأن الحكومة العراقية موالية لإيران، مشيرا إلى أن بعض دول الجوار لديها نفوذ في العراق.

وقال إن ولسنوات طويلة كان للكثير من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة آلاف الجنود في العراق، معتبرا الحديث عن تبعية الحكومة العراقية لإيران بالحديث غير العادل.

وأكد أن الحكومة العراقية "تبتعد عن سياسة المحاور" وتعتمد التوازن في علاقاتها مع الدول الأخرى.

وأضاف فؤاد حسين، خلال مشاركته في منتدى حوار المنامة بالبحرين حول حل الصراعات في الشرق الأوسط، أن الدبلوماسية العراقية تسعى لإقامة علاقة قوية مع كل الدول.

وطالب دول العالم القيام بواجباتها بموجب القانون الدولي للمساهمة في محاربة الإرهاب، بما في ذلك تدفق المقاتلين الأجانب إلى المنطقة، لافتا إلى أن الجميع يعرف الدول الذي لعبه العراق لمحاربة تنظيم "داعش".

واعتبر الوزير العراقي أن حل القضية الفلسطينية سيساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك الأمر بالنسبة للأزمات في اليمن وليبيا.