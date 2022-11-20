صندوق تعليم تابع للأمم المتحدة يعلن عن منحة للأطفال المتضررين من الجفاف في الصومال

أعلن صندوق الأمم المتحدة العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة عن أول منحة للاستجابة لحالات الطوارئ، بقيمة 5 ملايين دولار، للأطفال الصوماليين المتضررين من الجفاف المستمر والمدمر، إلى جانب تجدد النزاعات حول الموارد الشحيحة.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا)، اليوم الأحد، أن صندوق "التعليم لا يمكن أن ينتظر" قال إن المنحة، التي تبلغ مدتها 12 شهرا، ستقدمها منظمة "كير" الدولية بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين المحليين.

وسيصل الاستثمار إلى 43 ألف طفل ومراهق غير ملتحقين بالمدارس، أو معرضين لخطر التسرب نتيجة للجفاف المستمر منذ أربع سنوات، الذي دفع 9ر2 مليون شخص إلى ترك منازلهم، وخلق شبح مجاعة في الصومال وعبر القرن الأفريقي.

وأشار الصندوق إلى أن الجفاف في القرن الأفريقي يعتبر واحدا من أسوأ الكوارث المرتبطة بتغير المناخ في السنوات الأربعين الماضية.

ويتضرر 1ر3 مليون طفل ومراهق من الجفاف في الصومال، بمن فيهم أكثر من 400 ألف طفل نازح حديثا، ممن هم في سن المدرسة. وتسبب الجفاف في نزاعات حول الحصول على الغذاء والمياه وسبل العيش.

وأوضح الصندوق أنه مع وجود 2ر4 مليون طفل خارج المدرسة بالفعل في الصومال وتعرض أطفال آخرين يبلغ عددهم 900 ألف لخطر التسرب، فإن الفتيات والفتيان معرضون لخطر العنف القائم على نوع الجنس وزواج الأطفال، والجوع، وسوء التغذية، والمجاعة، والتجنيد في الجماعات المسلحة، وعمالة الأطفال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت مديرة الصندوق ياسمين شريف: “أزمة المناخ هي أزمة تعليم. ويجب أن نتكاتف معا كمجتمع عالمي لضمان توفير السلامة والحماية والفرص التي يتيحها التعليم الجيد للفتيات والفتيان في الصومال”.