ائتلاف الجبهة الوطنية الماليزي ينفي إجراء محادثات مع رئيس الحكومة السابق

نفى ائتلاف الجبهة الوطنية الماليزي إجراء محادثات مع رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين وتحالفه المؤيد للملايو لتشكيل الحكومة، مما أثار المزيد من عدم اليقين بعد أن أسفر التصويت في مطلع الأسبوع عن أول برلمان معلق على الإطلاق.

وأعرب ائتلاف صغير من ولاية سراواك في بورنيو عن استعداده للعمل مع محيي الدين لتشكيل الحكومة، مما منحه ميزة أولية على زعيم المعارضة أنور إبراهيم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال أنور في وقت مبكر اليوم الأحد إنه وافق على تحالف يضم الـ111 مقعدا برلمانيا المطلوبة.



وأمام قادة الأحزاب حتى بعد ظهر غد الإثنين لإبلاغ ملك البلاد باختيارهم لرئيس الوزراء والتحالفات التي شكلوها.