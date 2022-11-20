رئيس النواب الأردني: ثقتنا كبيرة بنجاح الأشقاء القطريين بتنظيم كأس العالم





أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن العلاقات الأردنية القطرية متينة وتشكل نموذجاً في العلاقات العربية الثنائية، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تزداد عمقاً يوما بعد يوم، بفضل قيادتي البلدين الحكيمتين.



جاء خلال حضور الصفدي، خيمة كأس العالم التي أقامتها السفارة القطرية بعمان في مجمع الملك حسين للأعمال في العاصمة الأردنية، بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وعدد من النواب والمسئولين الأردنيين السابقين.



وأضاف الصفدي قائلا: "ثقتنا كبيرة بنجاح الأشقاء القطريين بتنظيم كأس العالم، وهم يقدمون اليوم نموذجاً يفخر به أبناء المنطقة العربية، حيث مستوى الاستعداد اللافت لهكذا حدث يتابعه الملايين عبر العالم".



وشهدت العاصمة القطرية مساء اليوم الأحد ، انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2022، والذي يقام لأول مرة في دولة عربية وإسلامية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعدد كبير من رؤساء وزعماء العالم.



وافتتح كأس العالم، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكلمة مؤثرة قال فيها: من قطر، من بلاد العرب، أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022 .



واتسم حفل الافتتاح بالإبهار واستخدام تكنولوجيا حديثة أكدت الفيفا أنها تستخدم لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم.



وأقيم حفل افتتاح البطولة بحضور أكثر من 60 ألف متفرج، وهي كامل الطاقة الاستيعابية لاستاد البيت الواقع بمدينة الخور على بعد نحو 60 كيلو متر شمال العاصمة القطرية الدوحة.