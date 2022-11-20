الرئيس الأمريكي السابق ترامب سيستعيد حسابه على تويتر

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ستعيد شركة تويتر للتواصل الاجتماعي حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما قاله المالك الجديد للشركة إيلون ماسك.