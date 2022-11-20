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الرئيس الأمريكي السابق ترامب سيستعيد حسابه على تويتر

د ب أ
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 3:53 ص | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 3:53 ص

ستعيد شركة تويتر للتواصل الاجتماعي حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما قاله المالك الجديد للشركة إيلون ماسك.

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