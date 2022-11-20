علاء عابد: حضور الرئيس السيسي افتتاح كأس العالم بقطر يثري الفعالية

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع أجهزة على التنظيم المميز لمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.



وأكد عابد في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من النواب، أن مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، برعاية الامم المتحدة، يعد اهم مؤتمر في العشر سنوات الأخيرة، حيث ضم عدد كبير من رؤساء وملوك العالم وصل لأكثر من ١٠٠ رئيس وملك، وعدد كبير من السفراء ورؤساء الحكومات، مؤكدا أن هذا المؤتمر يؤكد أن مصر تسطيع صنع المعجزات.



وقال عابد إن مصر هي الأرض التي تحتضن الجميع، معتبرا أن ١١ /١١ كان عرسا حقيقيا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وحملت الزيارة نتائج إيجابية ط، والزيارة أتت ثمارها في جميع المجالات.



وأوضح رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على مصلحة الشعب المصري، وقال إن مصر تأثرت بما تأثر به العالم ونحن لسنا في عزلة عن العالم، وأي حدث يحدث في العالم تتأثر به مصر، مشيدا بمبادرة الرئيس السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الرئيس طالب بوقف الحرب وأن يعم السلام العالم.



وأشار عابد إلى أن انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم بقطر اليوم، هي فاعلية خاصة بالعرب، ونحن سعداء انها تتم على أرض عربية وستكون فاعلية هامه، وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر صباح اليوم لحضور افتتاح كاس العالم سوف يثري الفعالية.