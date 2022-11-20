زلزال في كوريا الشمالية قرب موقع تجارب نووية

وقع زلزال طبيعي بقوة درجتين قرب موقع تجارب نووية في كوريا الشمالية، اليوم الأحد، وهو ‏الأحدث في سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة في الأشهر الأخيرة.‏

ووقع الزلزال الطفيف على بعد حوالي 38 كيلومترا، شمال شمال غرب كيلجو بمقاطعة هامغيونغ الشمالية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

وأشارت الوكالة إلى أن مركز الزلزال وقع على خط عرض 41.29 درجة شمالا، وخط طول 129.22 درجة شرقا، على عمق 11 كيلومترا، مضيفة أن الزلزال وقع بشكل طبيعي.

يذكر أنه خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وقعت 6 زلازل طبيعية طفيفة بالقرب من كيلجو، حيث يقع موقع "بانجي-ري" للتجارب النووية، التابع لكوريا الشمالية.