 أول حالة وفاة بسبب كورونا في بكين منذ أشهر تثير مخاوف عودة المزيد من القيود - بوابة الشروق
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أول حالة وفاة بسبب كورونا في بكين منذ أشهر تثير مخاوف عودة المزيد من القيود

أرشيفية
أرشيفية
بكين (د ب أ)
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 1:46 م | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 1:46 م

أثارت أول حالة وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19، في الصين، منذ حوالي ستة أشهر، قلقا بأن بكين ربما تشهد عودة للقيود المشددة على المدارس والمطاعم والمتاجر، وسط تفش مستمر في العاصمة.

وذكرت صحيفة "بكين ديلي" أن رجلا (87 عاما) توفي في بكين، أمس السبت، بعد أن تدهورت حالته، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وقال التقرير إنه ظهرت عليه أولا أعراض كوفيد، في 11 نوفمبر، وتأكدت إصابته بعد ذلك بيومين.

وكانت تلك أول حالة وفاة موثقة، بسبب كوفيد، منذ 26 مايو الماضي، عندما سجل مسؤولون في شنغهاي حالة وفاة واحدة.

وقال شي هيجيان، المسؤول بحكومة البلدية، في بيان موجز اليوم الأحد، إن الوضع بالنسبة للسيطرة على كوفيد، في بكين "محبط"، حيث تواجه الكثير من المناطق مخاطر خفية، بالنسبة لانتشار الفيروس في المجتمع.

وسجلت المدينة 516 حالة إصابة محلية جديدة، حتى الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد.


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