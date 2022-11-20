 الولايات المتحدة.. انقسام جمهوري حول قيمة المساعدات لأوكرانيا - بوابة الشروق
الأحد 20 نوفمبر 2022 10:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة.. انقسام جمهوري حول قيمة المساعدات لأوكرانيا

وكالات
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 9:27 م | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 9:27 م

انقسم الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي بين مؤيد ومعارض لطلب البيت الأبيض رصد 37.7 مليار دولار لكييف، حيث أيّده بعضهم، وطالب آخرون بمناقشة مفتوحة له نظرا لضخامة المبلغ.

ونقلت صحيفة "the hill" تصريحات نائب زعيم الأقلية في مجلس الشيو جون ثون، بأن هناك دعما قويا من الحزبين بخصوص المساعدة المقدمة لأوكرانيا، "لكنني أعتقد أن هناك أيضا اهتماما بمتابعة الدولارات التي تم إنفاقها حتى الآن"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أنه سيتم البت في معظم القضايا المتعلقة بتقديم المساعدة من قبل المشرّعين في الانعقاد القادم للكونغرس في يناير 2023.

يشار إلى أن بعض المشرّعين يخشون من أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد يحبط الدعم المادي لأوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك