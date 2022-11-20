الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر: حان الوقت لتحويل الأقوال إلى أفعال



قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر فرانشيسكو روكا والأمين العام جاجان شاباجين إنه قد حان الوقت لتحويل الأقوال والالتزامات فيما يتعلق بقضايا المناخ إلى أفعال على المستوى الوطني ولإحداث فرق حقيقي في حياة الشعوب والمجتمعات الأكثر تضررا من أزمة المناخ.



وبحسب بيان عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر صادر اليوم، فإن قادة العالم اتفقوا في قمة شرم الشيخ كوب 27 على إنشاء ترتيبات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية، خاصة تلك الأكثر عرضة لخطر الاثار السلبية لتغير المناخ وفي الوقت الذي رحب الاتحاد الدولي بالتعهدات المالية التي تم التعهد بها بشأن الخسائر والأضرار، اعتبرها مهمة تاريخيا وخطوة إيجابية الى الأمام ودعا الى استكمالها بتمويل جديد واضافي يصل الى الأشخاص والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر وأن تكون قابلة للتنبؤ بها وكافية ومرنة من أجل معالجة الأزمات المتعلقة بالمناخ.



وتابع البيان أنه في الوقت الذي يسعد الاتحاد الدولى أن يرى اتفاقا لتفعيل شبكة سانتياجو بشأن الخسائر والأضرار لتوفير المساعدة التقنية الحاسمة للحد من الآثار التي تواجهها المجتمعات بالفعل والاستجابة لها، فإنه لابد من رفع مستوى الطموح للحد من الانبعاثات.



ورحب البيان بتركيز قمة شرم الشيخ على أنظمة الانذار المبكر والتي تعكس الحقائق على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، قائلا "لكي تكون الانذارات المبكرة أكثر فاعلية يجب أن يتبعها اجراء مبكر ويجب أن تكون هذه الأنظمة متجذرة في المجتمعات بما في ذلك التي يصعب الوصول إليها والأسر العالقة في أزمات طويلة الأمد".



ولفت بيان مسؤولى الاتحاد الدولى إلى أن نظام مراقبة المخاطر التابع للاتحاد كان قد أصدر وعلى مدى الاسبوعين الماضيين تنبيهات لحوالي 14 فيضانا في إفريقيا و18 في الأمريكتين و35 في آسيا والمحيط الهادئ وخمسة في الاتحاد الأوروبي و2 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة هددت أربع عواصف استوائية مسماة بالدمار كما اجتاحت حرائق الغابات مجتمعات في عشرة بلدان ذلك فى الوقت الذى لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم نتيجة فيضانات في كيجالي في رواندا و11 في فنزويلا.