التصويت في كازاخستان يمهد الطريق أمام حليف بوتين لتجاوز أعمال الشغب

يصوت الناخبون في كازاخستان في انتخابات رئاسية تتوج أشهرا من الأحداث السياسية الصعبة بالنسبة للرئيس الحالي قاسم جومارت توكاييف، في عام بدأ باحتجاجات عنيفة وصفها بأنها محاولة انقلاب، وشمل موقفه العلني المعارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية "كازينفورم"، عن توكاييف قوله بعد الإدلاء بصوته، اليوم الأحد: "من الضروري مواصلة الإصلاحات السياسية".

وذكرت وكالة "بلومبرج"، للأنباء أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة السادسة صباح اليوم، وستغلق في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

وبلغت نسبة الإقبال الرسمية 4. 23% في الساعة 10:05 صباحا.

ومن المقرر بعد منتصف الليل إجراء استطلاعات رأي الناخبين بعد إدلائهم بأصواتهم.

والمخاطر كبيرة بالنسبة لتوكاييف، البالغ من العمر 69 عاما، حتى إذا كانت نتيجة الاقتراع في حد ذاتها معروفة سلفا.

وقد تجنب منافسوه الخمسة غير المعروفين انتقاد الرئيس الحالي، الذي اختير بعناية ليكون سلف رئيس كازاخستان الأول والوحيد نور سلطان نزارباييف.

وقالت مؤسسة "بريزم" لإدارة المخاطر السياسية في لندن كيت مالينسون: "الانتخابات تتويج أكثر من كونها انتخابات حرة ونزيهة".

وظلت التحديات الاقتصادية على رأس جدول الأعمال منذ تصاعد المعارضة لزيادة أسعار الوقود في يناير الماضي، وتحولها إلى أعمال شغب أسفرت عن مقتل 230 شخصا على الأقل وإصابة المئات بعدما أمر توكاييف قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين.

ولمواجهة بعض الشكاوى، أعلن توكاييف عن زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، من بين إجراءات أخرى.

وفي يونيو الماضي، عدل توكاييف الدستور عبر تمديد فترة الرئاسة من خمس إلى سبع سنوات، مع قصر فترة رئاسة الدولة على فترة واحدة في المنصب.

وإلى جانب الاقتراع المفاجئ هذا الأسبوع، من المتوقع الآن إجراء الانتخابات البرلمانية في كازاخستان، التي كان من المقرر إجراؤها أساسا عام 2025، في أوائل العام المقبل.