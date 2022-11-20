محمد بن سلمان يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة تايلاندية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، يوم الجمعة، رئيس جامعة "كاسيتسارت"، الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد محمد بن سلمان دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.