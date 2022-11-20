 محمد بن سلمان يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة تايلاندية - بوابة الشروق
الأحد 20 نوفمبر 2022 5:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

محمد بن سلمان يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة تايلاندية

رويترز
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 4:37 ص | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 4:37 ص

تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، يوم الجمعة، رئيس جامعة "كاسيتسارت"، الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد محمد بن سلمان دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك